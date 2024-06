Urodziny Ralfa Rangnicka. Selekcjoner Austrii dostał tort, fotografię i piosenkę z dedykacją

Uroczystość pełna emocji

"To była skromna, ale zabawna uroczystość. Było przyjemnie, choć nie brakowało emocji, zwłaszcza w krótkim wystąpieniu szkoleniowca" - przekazał "niegrający kapitan" reprezentacji Austrii David Alaba, który z kolei 32. urodziny obchodził w poniedziałek. Ten moment był wyjątkowy nie tylko dla Ralfa Rangnicka, ale również dla całego zespołu, który mógł na chwilę odłożyć na bok przygotowania do nadchodzących meczów i wspólnie świętować.

Prezent pełen symboliki

Pamiątkowa fotografia, którą otrzymał Rangnick, przedstawiająca go w "pozie zwycięstwa" po meczu z Holandią, uzupełniona autografami wszystkich zawodników, stała się symbolem wspólnych sukcesów i jedności zespołu. Ten gest pokazał, jak bardzo szanują oni swojego trenera i jak ważną rolę odgrywa on w ich życiu sportowym.

Fotografia ta, uwieczniająca jeden z najważniejszych momentów w dotychczasowej karierze Rangnicka jako selekcjonera austriackiej kadry, będzie dla niego nie tylko pamiątką, ale również źródłem inspiracji w przyszłości. To, co dla wielu może wydawać się tylko zdjęciem, dla trenera i jego drużyny jest symbolem determinacji, ciężkiej pracy i wspólnie osiągniętych celów.

Przygotowania do nadchodzących wyzwań

Podróż do Lipska autobusem i planowana konferencja prasowa z udziałem Rangnicka oraz dwóch zawodników miejscowego klubu, Christopha Baumgartnera i Nicolasa Seiwalda, to kolejne kroki w przygotowaniach do ważnego meczu. Austriacy, mimo wszystkich wyzwań, są gotowi walczyć o swoje miejsce w historii ME 2024. PAP