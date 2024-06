Vlog reprezentacji z meczu Polska - Turcja. Michał Probierz: Grać, walczyć i zapierdzielać. I będzie dobrze

Vlog reprezentacji o meczu Polska - Turcja

Ważne są słowa selekcjonera Michała Probierza - z odprawy, sprzed meczu i po meczu: - Wiemy, jaki jest kierunek i co robić w takim składzie. Wszyscy są potrzebni. Budować, nie obawiać się grania . Stracisz to trudno. Grać w piłkę, grać w piłkę - powtarzał przed spotkaniem swoim podopiecznym

- Cały czas się pali! Dużo strzałów - przekonywał Jan Bednarek. - Dawać, kontynuujemy to, co zbudowaliśmy. Z każdym meczem jest coraz lepiej - zapewniał Tymoteusz Puchacz. - Ostatni mecz przed mistrzostwami, kolejny na mistrzostwach. Wychodzimy, gramy, wiemy co. To wszystko - zagrzewał Robert Lewandowski.

W przerwie meczu Wojciech Szczęsny prosił o szybkość i przekonanie w grze: - Zobaczycie, że skończy się jeszcze lepiej niż z Ukrainą - zaznaczał.

Po meczu Michał Probierz miał do przekazania jedną rzecz: - Zyskaliśmy coś innego, najważniejszego - charakter! Jak jest wiele komplikacji to drużyna pokazuje charakter - tłumaczył nie bez racji selekcjoner, po czym zaczął wręcz krzyczeć: - W takim momencie wygrać taki mecz to jest sztuka! I teraz jako drużyna, jak wszyscy będziemy zapierdzielać to możemy coś zrobić! Nie mamy się czego obawiać! Grać, walczyć, zapierdzielać, z wiarą w to, co robimy. I będzie dobrze!