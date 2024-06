Autokar reprezentacji Polski podczas Euro 2024

Reprezentanci Polski po niemieckich drogach będą podróżować luksusowym Mercedesem-Benz Tourismo. Pojazd robi wrażenie i rzuca się w oczy, bo jest bardzo kolorowy. Wszystkie drużyny, które są na turnieju mają do dyspozycji ten sam model autokaru, tyle, że w innych kolorach oraz innym hasłem.

Polscy piłkarze przywitani pod hotelem przez kibiców

Na boku autokaru Biało-Czerwonych widnieje hasło "Poland is united by football", co można przetłumaczyć, jako "Polskę łączy piłka nożna". Może nie jest to bardzo głębokie hasło, ale z pewnością jest prawdziwe - przynajmniej jeszcze przed pierwszym meczem turnieju.