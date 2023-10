Wiemy, kiedy Robert Lewandowski może wrócić na boisko po kontuzji. Trener Xavi zdradził ważną datę

Robert Lewandowski wróci na El Clasico?

Robert Lewandowski po półgodzinie gry z FC Porto w Lidze Mistrzów musiał zejść z murawy. To konsekwencja ostrego faulu z 22. minuty obrońcy portugalskiego klubu - Davida Carmo, który w brutalny sposób wyciął napastnika Blaugrany i reprezentacji Polski. Gwizdek arbitra niestety milczał w tej sytuacji. Kapitan naszej drużyny narodowej przez jakiś czas nie podnosił się z murawy i w eskorcie lekarzy klubowych na chwilę opuścił plac gry. Napastnik "Dumy Katalonii" zdecydował się jeszcze wrócić na boisko, lecz ból okazał się zbyt silny.

Okazało się, że problemy zdrowotne polskiego napastnika są całkiem poważne. - Robert doznał silnego stłuczenia goleni tuż nad stawem skokowym. Jest nadzieja, że nie jest to uraz wykluczający go z najbliższych meczów reprezentacji Polski. Liczymy, że czwartkowe badania to potwierdzą - powiedział Jaroszewski, lekarz reprezentacji Polski kilka tygodni temu. Niestety, jak dobrze wiemy, Lewandowski nie wziął udziału w październikowym zgrupowaniu kadry.