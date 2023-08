Wisła Kraków - Odra Opole ONLINE. Drużyna Radosława Sobolewskiego wyjdzie z kryzysu? Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Wisła Kraków - Odra Opole ONLINE

Czas na zadowalającą kibiców grę Wisły Kraków. Na to bowiem liczą sympatycy. Bez dwóch zdań właśnie to Wisła jest jednym z faworytów do awansu do Ekstraklasy, jednak początek w wykonaniu "Białej Gwiazdy" wygląda mocno przeciętnie. Wisła ma na koncie jedną wygraną - mowa o wyjazdowej grze z Polonią Warszawa, dwa razy podzieliła się punktami, u siebie ze Stalą Rzeszów i na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Przed tygodniem z kolei Wisła poległa w Tychach z GKS-em.

Odra to drużyna niespodzianka. Nad wyraz dobrze radzi sobie na początku sezonu. Ekipa z Opola wygrała trzy z czterech spotkań, przegrywając jedynie z liderem Fortuna 1. Ligi, a więc wspomnianym GKS-em Tychy.

Kto będzie w tym meczu faworytem? Wydaje się, że będzie to Wisła, choć z pewnością gospodarze będą w tym meczu pod ścianą. Inny wynik niż wygrana Wisły, będzie odbierana jako rozczarowanie. Z kolei Odra nic nie musi. Każda zdobycz punktowa powinna być odebrana jako niezła zaliczka na bądź co bądź, trudnym terenie.