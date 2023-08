Wisła Kraków zmieni trenera? Kandydaci na następcę Radosława Sobolewskiego

Wisła Kraków. Kiepski początek sezonu w 1 lidze

Mówi się, że Wisła zaczyna rozglądać się jednak za nowym szkoleniowcem. Celem "Białej Gwiazdy" byłoby znalezienie takiego, który gwarantowałby zdecydowaną różnicę w umiejętnościach, doświadczeniu w stosunku do Radosława Sobolewskiego.

W skrócie - jeśli miałoby dojść do kolejnej rewolucji, to takiej, w której ryzyko pomyłki ma być mocno zredukowane, a trenerem miałby zostać ktoś - jak to się mówi - z nazwiskiem.