Wojciech Szczęsny po zakończonym porażką pierwszym meczu z Holandią na Euro 2024 o Michale Probierzu: Mamy zwariowanego trenera

- Wiadomo, że mamy zwariowanego trenera, który wpaja nam, że potrafimy grać w piłkę i w to uwierzyliśmy. Pierwszy raz podchodziliśmy do takiego rywala na takim turnieju w taki sposób. Mamy dużo jakości, dużo charakteru i to daje wiele powodów do optymizmu. Uważaliśmy, że można się im przeciwstawić tylko głęboką obroną. Okazuje się jednak, że możemy grać inaczej - tłumaczył Wojciech Szczęsny reporterowi TVP Sport.