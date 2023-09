Wyspy Owcze nie boją się Polski. Chcą nas "doprowadzić do frustracji", choć na papierze jesteśmy "drużyną gigantów"

Mecz Polska - Wyspy Owcze: "Nasz cel jest prosty"

”Nasz cel jest prosty. Wiemy, że Polacy przypuszczą od samego początku frontalny atak, lecz my mamy zamiar jak najdłużej się bronić i w miarę upływu czasu wyprowadzać ich z równowagi psychicznej i w końcu doprowadzić do frustracji , a wtedy zaczną popełniać błędy” - powiedział.

Wyspy Owcze: Niespotykana wiara przed meczem

Lokalne media przewidują, że mecz będą oglądać wszyscy mieszkańcy archipelagu czyli ok. 54 tysięcy osób, zwłaszcza że futbol jest dla nich na czasie po niedawnych sukcesach klubu Klaksvik w eliminacjach do Ligi Mistrzów. "Polska to na papierze drużyna gigantów, lecz same znane nazwiska nie wygrywają, tylko robi to drużyna” - zauważają.