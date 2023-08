Wyspy Owcze ogłosiły kadrę na mecz z Polską. Obrońca Andrias Edmundsson gra dla drugoligowej Chojniczanki Chojnice

Mecz Polska - Wyspy Owcze 7 września o godz. 20:45

Zdecydowana większość powołanych gra dla rodzimych klubów. Są jednak i przypadki występujących w Danii, Islandii, Norwegii, Irlandii czy wspomnianej Polsce.

Wspaniały rozdział w eliminacjach Ligi Mistrzów napisał mistrz Wysp Owczych, KI Klaksvik, który ma w kadrze czterech swoich przedstawicieli. Aż sześć goli strzelił dla niego Arni Frederiksberg obwieszczony bohaterem narodowym (nie ma go na liście powołanych). Zespół odpadł dopiero po dwumeczu z Molde, ale w nagrodę za poświęcenie zapewnił sobie udział w grupie co najmniej Ligi Konferencji. Jeżeli w czwartek wyeliminuje mołdawski Sheriff Tyraspol, awansuje do Ligi Europy. W pierwszym meczu padł wynik 1:1.