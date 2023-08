Żalgiris Kowno - Lech Poznań ONLINE. Awans to właściwie formalność. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Żalgiris Kowno - Lech Poznań ONLINE

Trzecia drużyna minionego sezonu Ekstraklasy zagra o awans do III rundy eliminacji Ligi Konferencji z Litwińskim Żalgirisem Kowno. Rywal w zasięgu? To mało powiedziane. Przypomnijmy, w pierwszym meczu przy Bułgarskiej w Poznaniu "Kolejorz" był co najmniej o klasę lepszy od przeciwników zwyciężając 3:1. Poza drobnymi momentami, gdzie inicjatywę przejmowali rywale, właściwie Lech nie tracił kontroli.

Pierwsza połowa była perfekcyjna. Lech schodził na przerwę przy wyniku 3:0. Bramę zdobył Dino Hotić, który cieszył się ze swojego premierowego trafienia w koszulce Lecha (Bośniak przed sezonem trafił na Bułgarską). Strzelili także Antonio Milić oraz Radosław Murawski. Na początku drugiej części meczu poznaniacy jednak się zdrzemnęli i kosztowało to bramkę. Efektownym golem popisał się Holender Anton Fase.

Marius Stankevicius, trener Żalgirisu Kowno:

Lech to jeden z największych polskich klubów, z bogatą historią. Wiem, że w ubiegłym roku świętował stulecie. Jestem pod wrażeniem i mogę tylko komplementować Lecha za to, co zrobił w poprzednim sezonie w Lidze Konferencji grając z takimi zespołami jak Bodoe/Glimt, Villarreal czy Fiorentina.