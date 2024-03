Zdzisław Kręcina na wahadle reprezentacji Polski? Michał Probierz o opinii Zbigniewa Bońka: Nie obrażam się

Zdzisław Kręcina na wahadle reprezentacji Polski. Wesoło na konferencji

Na sali na moment zapanowała wesoła atmosfera. Gdy siedzący obok Probierza tłumacz próbował po angielsku wyjaśnić walijskim dziennikarzom o co chodzi, selekcjoner z trudem powstrzymał wybuch śmiechu.

Postać legendarnego działacza wróciła jak bumerang przed meczem Walia - Polska decydującym o awansie na Euro. Jeden z dziennikarzy będących na konferencji w Cardiff poprosił Michała Probierza o komentarz do sugestii Zbigniewa Bońka, który zasugerował, że w półfinale z Estonią na wahadle dałby radę nawet wspomniany Zdzisław Kręcina.

- Pana prezesa Bońka znam bardzo dobrze, współpracowałem z nim. Każdy ma prawo do zdania, krytykowania, ocen. Trzeba to po prostu szanować w sporcie, skoro działamy profesjonalnie. Nie obrażam się w żaden sposób! Takich ocen jest bardzo dużo - podkreślił Probierz.

Zbigniew Boniek proponuje jeszcze Ryszarda Kalisza

Co dokładnie powiedział Boniek o Kręcinie w Prawdzie Futbolu u Romana Kołtonia? - Przy kontuzji Casha myślałem, że wejdzie Grosicki. Miałby mecz, w którym mógłby pokazać, jak zagrałby na wahadle. Na tej pozycji z Estonią to i Kręcina by zagrał, bo był prawym obrońcą - stwierdził Zibi.

Boniek raz jeszcze odniósł się do sprawy w serii wpisów na portalu X (dawniej Twitter). - Komedia…. Wyrwane z kontekstu, kolorowe określenie, tematem konferencji - stwierdził i na tym nie poprzestał. Tym razem do składu zaproponował polityka... Ryszarda Kalisza. - Z panem Kaliszem na szybki atak byłbym spokojniejszy. Tylko nie mówcie tego Trenerowi.