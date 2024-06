Adam Buksa po meczu z Holandią na meczu Euro 2024. Radość przykryta smutkiem

- Myślę, że to była dość wyrównana walka, natomiast jest to kawał obrońcy, nie ma się co oszukiwać. Nie bez przyczyny gra w Liverpoolu, jest uważany za najlepszego obrońcę na świecie. To była przyjemność rywalizowania z nim i apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chciałbym z takimi rywalizować na co dzień - powiedział Adam Buksao rywalizacji z van Dijkiem.