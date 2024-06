Adam Nawałka chwali Michała Probierza. Były selekcjoner reprezentacji Polski z optymizmem przed Euro 2024

- Jestem z Robertem całym sercem i trzymam kciuki, by jak najszybciej wrócił do gry. Myślę, że podobne odczucia ma wielu kibiców reprezentacji. Uraz Roberta w takim momencie to fatalna wiadomość dla kadry i dramat samego piłkarza. Musimy jednak z tym żyć. Kontuzje to niestety część piłki nożnej. Teraz liczy się przede wszystkim zdrowie Roberta - zaznaczył były selekcjoner reprezentacji Polski.