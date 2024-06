Wakacje piłkarzy reprezentacji Polski niepowołanych na Euro 2024. Cash odwiedził drugi kraj

Piłkarze reprezentacji Polski na wakacjach

Najbardziej ze wszystkich korzysta właśnie Cash. Pierwsze dni urlopu, bezpośrednio po decyzji o kadrze na Euro 2024, spędził na hiszpańskiej Ibizie. Teraz relaksuje się w Portugalii. Jest na samym południu, w mekce golfistów - w Almancil. Mecz Biało-Czerwonych z Holandią obejrzał w pokoju hotelowym.

Wakacji póki co nie ma za to Arkadiusz Milik. Po feralnej kontuzji odniesionej w Warszawie w meczu z Ukrainą (2:1) przeszedł zabieg artroskopii stawu kolanowego. W piątek na zaproszenie TVP wybiera się natomiast do Berlina, by zabrać głos w czasie studia przed i po spotkaniu z Austrią.

Zdjęcia polskich piłkarzy z wakacji