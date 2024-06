Andrij Szewczenko o szansach Ukrainy na Euro 2024: Nasz silny charakter każe nam zawsze walczyć

Andrij Szewczenko o szansach Ukrainy na Euro: Będziemy walczyć

Szewczenko pięć miesięcy temu został wybrany na prezesa ukraińskiej federacji. Jego niemałym osiągnięciem jest to, że 17 czerwca będzie mógł oglądać, jak reprezentacja narodowa rozpoczyna w Monachium mecz mistrzostw Europy przeciwko Rumunii. W grupie E rywalami będzie także Słowacja i Belgia. Ukraina musiała dużo improwizować w obliczu ograniczeń związanych z czasem wojny, ale przybędzie do Niemiec z misją i przesłaniem. Warto dodać, że wszystkie mecze eliminacyjne, a także towarzyskie Ukraina musiała rozgrywać poza krajem.

- To bardzo trudny moment dla Ukrainy i naszym obowiązkiem w sporcie jest dać z siebie wszystko - oświadczył triumfator Ligi Mistrzów z roku 2003 z AC Milan.

To samo poczucie obowiązku popchnęło Szewczenkę do ubiegania się o nowe stanowisko. Jego imię i dokonania otwierają wiele drzwi w Europie, daleko od jego ojczyzny. Jest głosem Ukrainy na korytarzach UEFA, FIFA i poza nią. Są to miejsca, w których Rosja, nawet na wygnaniu ze sceny międzynarodowej, nadal wywiera wpływy, a ambasadorska siła Szewczenki może okazać się kluczowa dla utrzymania dotychczasowego stanowiska władz piłkarskich.