Anglia bez Phila Fodena. Tymczasowo opuścił Euro 2024 z powodu nadchodzącego porodu żony. Spodziewają się trzeciego dziecka

Euro 2024. Poród w rodzinie Fodena

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy piłkarze musieli wrócić do domu z ważnych międzynarodowych turniejów. Podczas mundialu 2022, Ben White i Raheem Sterling również powrócili do Anglii z powodów osobistych, choć Sterling zdołał wrócić do turnieju w Katarze przed jego zakończeniem.

Ostatni występ Fodena miał miejsce we wtorek w Kolonii, gdzie Anglia zremisowała 0:0 ze Słowenią. Foden grał do 89. minuty, kiedy to otrzymał żółtą kartkę. Ten remis zapewnił Anglikom awans do fazy pucharowej ME 2024, choć ich przeciwnik w 1/8 finału pozostaje jeszcze nieznany. PAP