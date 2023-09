Atalanta Bergamo - Raków Częstochowa ONLINE. Pierwszy mecz "Medalików" w europucharach. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Atalanta Bergamo - Raków Częstochowa ONLINE

W roku 2021 i 2022 piłkarze Rakowa Częstochowa walczyli o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, a w tym roku byli o krok od fazy grupowej Ligi Mistrzów. We wszystkich trzech przypadkach swój udział w tych rozgrywkach kończyli na czwartej rundzie eliminacji. Teraz, dzięki przejściu trzech szczebli eliminacji Champions League, zagrają w rozgrywkach grupowych LE.

Dawid Szwarga, trener Rakowa: - Myślę, że to będzie najsilniejszy przeciwnik, z jakim do tej pory przyszło nam się mierzyć. Niemniej, uważam, że stać nas na korzystny rezultat. Przerwę na mecze reprezentacji przepracowaliśmy solidnie, a teraz czeka nas prawdziwy maraton, bo w ciągu trzech miesięcy rozegramy 20 spotkań. Na szczęście, wszyscy zawodnicy, którzy przebywali na zgrupowaniach swoich reprezentacji wrócili bez urazów i mogliśmy bez większych problemów przygotowywać się do gry z Atalantą. Oczywiście w Bergamo wszyscy muszą zagrać odważnie i odpowiedzialnie. A co najważniejsze, nie możemy pozwolić sobie na żadne błędy w obronie, a takie nam się przytrafiły w pojedynku z ŁKS. Ten mecz nie będzie jeszcze o niczym decydować, ale nie możemy sobie pozwolić na słabszy występ. Wierzę też, że i my będziemy mieć okazje do zdobycia bramek.