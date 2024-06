Ciekawostki dotyczące mistrzostw Europy. Kto rysował taktykę na piasku? Kiedy pojawiły się nazwiska na koszulkach?

Pierwsze mistrzostwa Europy

Rysowanie taktyki na piasku

Najwięcej kibiców na meczu mistrzostw Europy

Rekord frekwencji ME padł w 1968 roku, gdy Szkocja grała z Anglią. Na stadion Hampden Park w Glasgow przyszło 130 711 kibiców, co ze względu na obecne przepisy bezpieczeństwa zapewne długo pozostanie historycznym rezultatem.

Rzuty karne na mistrzostwach Europy i słynna "Panenka"

Najczęściej w konkursie rzutów karnych uczestniczyły Włochy - aż siedmiokrotnie, ale uwagę przykuwa statystyka Czechów. Reprezentanci tego kraju (wcześniej Czechosłowacji) przy trzech okazjach wykonali łącznie 20 "jedenastek" i nie zmarnowali ani jednej. Do być może najsłynniejszej serii doszło w finale ME w 1976 roku, kiedy Czechosłowacja pokonała RFN 5-3. Decydującego o zwycięstwie gola zdobył Antonin Panenka. Dokonał tego w charakterystyczny, według niektórych nawet bezczelny sposób - "podcinką", którą wielu piłkarzy kopiuje do dziś. Tak zdobytą bramkę z 11 metrów wciąż nazywa się "karnym a'la Panenka".