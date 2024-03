Dawid Kownacki nie strzelił żadnego gola, ale zarabia prawie najwięcej w Werderze Brema. Wysoka pensja polskiego napastnika

Dawid Kownacki w fatalnej formie. Nie może się przebić

Po ponad pół roku Dawid Kownacki na swoim koncie nie ma żadnego gola ani asysty . To fatalne liczby, biorąc pod uwagę, że w poprzednim klubie Polak notował fantastyczne statystyki i był uważany za jednego z najlepszych napastników 2. Bundesligi. W listopadzie Kicker, czyli jeden z najpopularniejszych magazynów piłkarskich w Niemczech, opublikował swoją ocenę letnich transferów. 10 oznaczało ruch idealny, a 1 kompletną wtopę. Niestety Polak otrzymał tę drugą ocenę.

Dawid Kownacki dołączył do Werderu Brema jako jeden z najlepszych napastników 2. Bundesligi. Polak błyszczał wcześniej w barwach Fortuny Düsseldorf, dlatego kibice liczyli, że "Kownaś" pokaże się z dobrej strony na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Niestety od samego początku 26-latek ma problemy z przebiciem się do pierwszego składu.

Portal 90min.de postanowił przyjrzeć się zarobkom piłkarzy Werderu Brema, powołując się na serwis Capology. Na szczycie listy płac jest trzech graczy, którzy otrzymują 2,5 mln euro za rok gry. Ci piłkarze to Naby Keita, Jiri Pawlenka oraz Leonardo Bittencourt. Ponad 2,25 mln euro zarabia Marvin Ducksch. Prawie 2 mln euro zgarnia Mitchell Weiser. Na 6. miejscu jest Dawid Kownacki, który według zagranicznych mediów może liczyć nawet na 1,6 mln euro rocznie. To zdecydowanie za dużo jak na gracza rezerwowego, dlatego to dziwne, że "Zieloni" nie zdecydowali się na zimowe wypożyczenie, aby inny klub wziął na siebie część zarobków.