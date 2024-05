Erik Exposito uznany Napastnikiem Sezonu na Gali Ekstraklasy. Nagrodę odebrał Jacek Magiera. Mówił o powodach nieobecności Hiszpana

Gala Ekstraklasy: Erik Exposito Napastnikiem Sezonu

- W imieniu Erika chciałbym serdecznie podziękować. Bardzo chciał być z wami. Nawet w zeszłym tygodniu pojechałem z nim wybrać smoking, jednak w ostatnich godzinach dostał informację, że przyczyn rodzinnych musi wrócić do Hiszpanii. Bardzo serdecznie was pozdrawia i dziękuje za wsparcie, że może postawić sobie tę statuetkę w domu - mówił ze sceny trener Jacek Magiera.

- Gratuluję wszystkim nominowanym i laureatom, w szczególności trenerowi Jagiellonii Adrianowi Siemieńcowi, dyrektorowi sportowemu Łukaszowi Masłowskiemu i prezesowi Wojciechowi Pertkiewiczowi. To był świetny sezon! Przeszliście do historii tego miasta, zrobiliście wielką rzecz. Czapki z głów! Życzę powodzenia w Europie, abyście spełniali kolejne marzenia. My spróbujemy dokonać tego samego, a w następnym sezonie powalczyć o coś więcej - dodawał Magiera.