Euro 2024 w TVP. Dyrektor Jakub Kwiatkowski odkrywa szczegóły: "Eksperci będą naszą wartością dodaną"

Euro 2024 w TVP: Jak będzie wyglądać?

Do rozpoczynających się 14 czerwca Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Niemczech, które potrwają do 14 lipca, przygotowuje się nie tylko reprezentacja Polski, ale także Telewizja Polska. Jak informuje Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport, widzowie mogą spodziewać się około 300 godzin transmisji, w tym relacje z wszystkich 51 meczów, analizy, podsumowania oraz studio przed i po meczach.

"Pokażemy wszystkie 51 meczów na antenach TVP1, TVP2 i TVP Sport. Łącznie to będzie około 300 godzin transmisji, licząc z różnymi programami, analizami i podsumowaniami. Z tego 150 godzin to tylko same relacje z meczów oraz studio przed spotkaniami i po ich zakończeniu" - poinformował Kwiatkowski.

Reprezentacja Polski, pod wodzą trenera Michała Probierza, zmierzy się w grupie D z Holandią, Austrią i Francją. Komentatorzy takich jak Mateusz Borek, Dariusz Szpakowski, czy Jacek Laskowski będą towarzyszyć kibicom podczas tych emocjonujących spotkań.