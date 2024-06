Fernando Santos skusił kolejną reprezentację. Został selekcjonerem Azerbejdżanu

- Wzięto pod uwagę bogate doświadczenie Fernando Santosa jako jednego z światowej sławy specjalistów w dziedzinie piłki nożnej oraz jego osiągnięcia zawodowe, w tym zdobycie z reprezentacją Portugalii tytułu mistrza Europy, co doprowadziło do podjęcia decyzji o mianowaniu go na stanowisko głównego trenera kadry narodowej Azerbejdżanu" – napisała azerska agencja prasowa APA.