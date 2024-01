Fortuna 1. Liga. Prezes Wisły Płock zapowiada transfery: W rundzie rewanżowej będziemy mocniejsi

Po trzytygodniowym świąteczno-noworocznym odpoczynku, w poniedziałek piłkarze Wisły wznowią treningi. Jesienną część rozgrywek zakończyli 15 grudnia, kiedy to rozegrali ostatni mecz w 2023 roku z Zagłębiem Sosnowiec, zakończony zwycięstwem 2:0. "Nafciarze" zimę spędzili na siódmym miejscu w tabeli, mając na koncie 29 pkt. Do trzeciego w tabeli Motoru Lublin tracą tylko trzy.

- Celem drużyny jest grać jak najlepiej i zdobywać bramki. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Jest ciasno w górnej części tabeli, a my mamy niewielkie straty do drużyn zajmujących miejsca na podium. Na pewno włączymy się do walki o awans - zapewnił PAP prezes Wisły Płock Piotr Sadczuk.