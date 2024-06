Gdzie oglądać mecz Austria - Francja na Euro 2024? Darmowa transmisja i stream w internecie!

Gdzie oglądać mecz Austria - Francja za darmo?

Reprezentacja Polski w niedzielę przegrała z Holandią w pierwszym meczu grupy D na Euro 2024. W poniedziałek kibiców czekają kolejne emocje związane z tą grupą, gdyż Austria zmierzy się z Francją. Faworytem są "Trójkolorowi", ale drużyna Ralfa Rangnicka może sprawić niespodziankę.

Francja to nie tylko faworyt grupy D, ale także całego turnieju. "Trójkolorowi" na każdej pozycji mają zawodników klasy światowej, dlatego to nic dziwnego, że trzeba traktować ten zespół na poważnie. Liderem całej drużyny jest oczywiście Kylian Mbappe, który tuż przed startem Euro 2024 został ogłoszony jako nowy zawodnik Realu Madryt. Czy napastnik dzięki temu poczuje dodatkową energię i poprowadzi Francję do triumfu?