Gdzie oglądać mecz Portugalia - Czechy na Euro 2024? Darmowa transmisja i stream w internecie!

Gdzie obejrzeć mecz Portugalia - Czechy?

Czesi we wtorek zaczynają swoją przygodę z Euro 2024. Przypomnijmy, że nasi sąsiedzi grali z Polską w eliminacjach do tego prestiżowego turnieju. Zajęli wówczas 2. miejsce, wyprzedzając Biało-Czerwonych o cztery punkty. Teraz będą celować w kolejny awans, gdyż na mistrzostwa Europy trafili do grupy z Portugalią, Gruzją i Turcją. Każdy przeciwnik jest w zasięgu podopiecznych trenera Haska.