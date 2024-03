Goncalo Feio odszedł z Motoru Lublin! Trener złożył rezygnację, którą klub przyjął. Nowym szkoleniowcem 31-letni Mateusz Stolarski

- Trener już w przeszłości wiele razy mnie obrażał, używał niecenzuralnych słów. Powiedzmy, że wczoraj doszłam do jakiejś granicy wytrzymałości i uznałam, że nie jestem w stanie dłużej robić dobrej miny do złej gry. Zakładać maski, uśmiechać się do trenera, jak gdyby nigdy nic. Nie chciałabym wdawać się w szczegóły, co od niego usłyszałam - powiedziała rok temu Paulina Maciążek.