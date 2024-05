Jakub Kiwior odwiedził z żoną słowacką Żylinę. Nagranie z basenu hitem internetu. "Wygrywa na boisku i poza nim"

Jakub Kiwior w Żylinie. Tu wszystko się zaczęło

Kiwior ma trochę więcej wolnego przed Euro 2024 od niektórych kolegów z kadry. Reprezentant Polski w przeciwieństwie m.in. do Roberta Lewandowskiego już tydzień temu zakończył sezon w Anglii. Niestety, nie sięgnął po mistrzostwo, bo dwa punkty więcej uzbierał Manchester City.

Nie w ten lecz kolejny poniedziałek (3 czerwca) Kiwior musi zjawić się w Warszawie na zgrupowaniu przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Turcją. Urlop przed turniejem spędza na Słowacji. Odwiedził Żylinę, w której grał półtora roku - do sierpnia 2021. Był to świetny czas, skoro zaowocował transferem za 2,4 mln euro do włoskiej Spezii. Dziś stoper jest wart dziesięć razy tyle jako zawodnik Arsenalu.

