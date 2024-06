Jakub Kiwior zadowolony z gry Polski w meczu z Holandią: Podoba mi się nasz styl. Zasłużyliśmy na punkt

Jakub Kiwior ocenił mecz Polska - Holandia

Kiwior pytany o atmosferę w szatni bezpośrednio po meczu odparł, że dotarł spóźniony z powodu udziału w kontroli antydopingowej. - - Szkoda tego meczu. Zasłużyliśmy na punkt. Uważam, że jako drużyna robimy kroki do przodu. Z Austrią mam nadzieję na zwycięstwo zaznaczył.

Tymczasem zdaniem selekcjonera Holendrów mecz był wręcz jednostronny. Ronald Koeman stwierdził, że jego drużyna powinna była prowadzić do przerwy i to 4:1. Co na to Kiwior? - Nie zgodzę się z tymi słowami - stwierdził i dodał: - Mieliśmy swoje sytuacje. Mogliśmy trafić na 2:1. Sam miałem dwie okazje. Żałuję szczególnie drugiej, bo wtedy był wynik 1:1 i mogliśmy uspokoić ten mecz. Nie odczułem na boisku, żeby Holendrzy czuli się lepsi od nas. Mieli swoje momenty, ale my również.