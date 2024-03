Jakub Piotrowski na konferencji reprezentacji Polski. Piłkarz wyjaśnia niesamowitą skuteczność: "Analizuję swoje mecze"

Piotrowski jest skuteczny również w obecnym sezonie ligi bułgarskiej. Jak przyznał, przez całą wcześniejszą karierę nie zdobył tyle bramek, ile w ciągu tego jednego sezonu. Skąd ta zmiana?

- Zacząłem częściej być na polu karnym i częściej uderzać z dystansu. Na treningach też przywiązuję dużą wagę do strzałów. Ponadto dużo więcej analizuję swoje mecze. To, gdzie mogę wbiegać, jakie przestrzenie atakować i gdzie jest miejsce na boisku, z którego można zdobyć bramkę. To rzeczywiście przełomowy sezon, w którym pokazuję dobrą skuteczność - potwierdził.