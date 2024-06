Julian Nagelsmann po meczu Niemcy - Dania w 1/8 finału na Euro 2024 pocieszał obrońcę rywali. Piłkarz zdradził, co mu powiedział

Julian Nagelsmann nie zadowolony z pracy sędziego meczu Niemcy - Dania

Selekcjoner reprezentacji Niemiec odniósł się do pracy sędziego meczu 1/8 finału Euro 2024. Mimo, że nasi zachodni sąsiedzi wygrali Julian Nagelsmann zwrócił uwagę na kilka błędów arbitra Michaela Olivera.

Joachim Andersen zdradził, co powiedział mu trener rywali po końcowym gwizdku angielskiego sędziego. Przyznał mu między innymi, że nie powinno być rzutu karnego po jego zagraniu ręką. Parę chwil później do jedenastki podszedł Kai Havertz, który uderzył pewnie i nie do obrony dla bramkarza reprezentacji Danii.

- Nagelsmann powiedział mi, że nie powinno być rzutu karnego. Uważał jednak, że ich gol, który został anulowany w pierwszej połowie, powinien zostać uznany. Dodał, że sędzia był słaby - ujawnił Andersen.

Joachim Andersen strzelił nieuznanego gola i sprokurował karnego