Grosicki z Pogoni do Wieczystej? Niemożliwe

Wieczysta za drugim podejściem wywalczyła awans na szczebel centralny, czyli do 2 ligi. Stać ją na (prawie) wszystkich w Polsce. Nie wszyscy chcą jednak grać dla niej w 2 lidze.

To okienko transferowe może być wręcz rekordowe w przypadku Wieczystej. - To nie będzie sensacja jeśli wydadzą kilka milionów euro - spekulował w programie Meczyków dziennikarz Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego Onet.

W weekend spore zamieszanie wywołała plotka, że to właśnie Grosicki rzekomo otrzymał od Pogoni zielone światło na transfer do Wieczystej. Miało dojść nawet do wstępnych rozmów. Co na to sam zainteresowany?

- To jest tak głupie, że nawet nie powinniście o to pytać - odparł szczecińskim dziennikarzom Grosicki cytowany przez Daniela Trzepacza z portalu pogonsportnet.pl