Kamil Grosicki uznany Piłkarzem Sezonu na Gali Ekstraklasy. Wielka kontrowersja! "Nie poddam się"

Gala Ekstraklasy: Kamil Grosicki Piłkarzem Sezonu

- Tę nagrodę chciałbym dedykować mojej żonie i córce Mai. Codziennie mnie wspierają, wiedzą jak przeżywam tę porażkę w sezonie. Rodzice, przyjaciele... Oni też wszyscy wiedzą, jak przeżywam każdy mecz, niepowodzenia, sukcesy - zaznaczył Kamil Grosicki, który został uznany także Pomocnikiem Sezonu.

- Dziękuję kolegom z boisk, że docenili moją postawę. Dziękuję kibicom, którzy bardzo nas wspierali przez cały sezon. Wiem, jak bardzo przeżywają... Nie poddam się, dopóki nie przyjadę tutaj na galę z drużyną. Indywidualne wyróżnienia są piękne, ale jak patrzę na Jagiellonię to drużynowe to jest to, o czym piłkarz marzy - zdobyć coś razem, z drużyną - dodawał Grosicki.

Prowadzący galę Jacek Kurowski dopytywał Grosickiego czy wyobraża sobie, że będzie oglądać Euro przed telewizorem. Odpowiedzi przysłuchiwał się selekcjoner Michał Probierz obecny na poniedziałkowej gali.