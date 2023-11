Kamil Grosicki wypowiedział się o aferze alkoholowej w reprezentacji Polski do lat 17. "Nie można skreślać tych chłopaków"

Kamil Grosicki o aferze alkoholowej w juniorskiej reprezentacji Polski. "Kibice kochają urwisów"

- Muszą wiedzieć, że kibice kochają urwisów , ale urwisów, którzy na boisku pokazują jakość. Są w młodym wieku, buzują emocje. Nie znam ich osobiście, ale trzymam za nich kciuki, bo skoro byli w tej reprezentacji, to znaczy, że mają talent.

Doświadczony kadrowicz wspiera młodych chłopaków. "Napisałem do jednego wiadomość"

- Analizowałem ten temat. Jeden z chłopaków to syn mojego kolegi, z którym grałem kiedyś w Pogoni. Napisałem do niego wiadomość, że chłopak potrzebuje wsparcia. Kariera jest przed nim. Ci chłopcy muszą wyciągnąć z tego lekcję na całe życie

Dodatkowo obecny gracz Pogoni Szczecin wyjaśnił, że doskonale wie co czują teraz młodzi juniorscy reprezentanci Polski. Wspomniał, że sam kiedyś był pominięty przy powołaniach do drużyny narodowej. Kontekst całej historii był jednak zgoła inny - to Grosicki odmówił najpierw przyjazdu na zgrupowanie poprzedzające wielki turniej. W konsekwencji nie pozostawił wyjścia selekcjonerowi.