Kibice na meczu. Chorwacja - Albania. Race, flary, radość i smutek na stadionie w Hamburgu podczas Euro 2024

Ponad 46 tys. kibiców przybyło w środę na stadion w Hamburgu. W drugiej kolejce grupy B na Euro 2024 doszło tam do zaciętego spotkania między reprezentacjami Chorwacji i Albanii, które zakończyło się remisem 2:2. Obie drużyny, które przystępowały do meczu bez punktów, walczyły z determinacją, by utrzymać szanse na awans do fazy pucharowej.