Kiedy mecz Polska - Austria na Euro 2024? Transmisja w telewizji, stream w internecie, komentatorzy

Mecz Polska - Austria: transmisja i stream

Polacy jeszcze w niedzielę wrócili z Hamburga do Hanoweru. W swojej bazie będą ćwiczyć do czwartku. Wtedy wybiorą się pociągiem do Berlina, gdzie odbędzie się piątkowy mecz drugiej kolejki. Z Austrią trzeba zapunktować, żeby pozostać w grze o awans z grupy do 1/8 finału.

Transmisję meczu Polska - Austria obejrzymy na dwóch kanałach równocześnie. Przeprowadzi ją TVP 1 i TVP Sport. Usłyszymy nowy duet komentatorski. Emocje oddadzą bowiem Dariusz Szpakowski z Grzegorzem Mielcarskim.

Stream w internecie z meczu Polska - Austria będzie dostępny w aplikacji mobilnej TVP Sport, na stronie tvpsport.pl, w Smart TV i HbbTV. Do wyboru wersja z komentarzem angielskim, atmosferą stadionu czy kamerą hawk-eye.