Tak może wyglądać skład Polski na Austrię. Sporo zmian na drugi mecz Euro 2024

Euro 2024: Możliwy skład Polski na Austrię

Dawidowicz i Lewandowski na pewno wskoczą do składu na Austrię. Co z innymi pozycjami? W obronie i na wahadłach nie ma co się spodziewać żadnych roszad - wybrać Michała Probierza zagrali bowiem solidnie. Nikt na całe szczęście nie złapał też kontuzji.

Zmian możemy spodziewać się w środku pola i ataku. Austria to drużyna inaczej grająca od Holandii. Być może selekcjoner zdecyduje się nie na jednego, lecz dwóch napastników, a w tym gronie nie będzie wcale Buksy.

Z Holandią poniżej oczekiwań wypadł na pewno Sebastian Szymański. To on najpewniej zawędruje na ławkę. Wskoczyć do jedenastki może Jakub Moder. Nasuwa się też pytanie, co selekcjoner zrobi z zaskakującym duetem Kacper Urbański - Taras Romanczuk. 19-latek z piłkarzem Ekstraklasy wyszli sensacyjnie na Holandię i choć obaj dali radę to nie sposób wykluczyć, że do składu wskoczy ktoś inny - np. Bartosz Slisz albo Jakub Piotrowski.

Tak może wyglądać skład Polski na Austrię: Wojciech Szczęsny - Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Kacper Urbański (Jakub Piotrowski?), Taras Romanczuk (Bartosz Slisz?), Nicola Zalewski - Piotr Zieliński, Jakub Moder (Karol Świderski?), Robert Lewandowski.