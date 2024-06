Konferencja prasowa reprezentacji Polski z udziałem Michała Probierza oraz Roberta Lewandowskiego. Zaczynamy zgrupowanie przed Euro 2024

Konferencja prasowa reprezentacji Polski przed Euro 2024

Michał Probierz i Robert Lewandowski klasycznie pójdą na pierwszy ogień. Odpowiedzą na nurtujące oraz zarazem kreatywne pytania dziennikarzy podczas pierwszej konferencji prasowej na zgrupowaniu poprzedzającym wyjazd na Euro 2024. Przypomnijmy, że na poprzednim zgrupowaniu przed barażami o niemiecki turniej redaktorzy zaskoczyli naszego kapitana pytaniem o... jego relację z influecerką Julią Żugaj. Dziennikarz zapytał się czy ten został Żugajką.

Możemy, więc również spodziewać się równie ciekawych pytań kierowanych do naszego najlepszego napastnika. Zwłaszcza po niezbyt dobrym liczbowo sezonie w barwach Barcelony. Tematów do poruszenia jest co nie miara. 35-latek w 35 meczach strzelił 19 goli i zanotował 8 asyst.

Tym samym nie zdobył korony króla strzelców. Ubiegł go bowiem ukraiński napastnik - Artem Dowbyk (24 gole). Co gorsza - był to pierwszy sezon od dawna w jego wykonaniu bez zdobycia choćby jednego trofeum.