Kuriozalna sytuacja przed meczem Polski z Mołdawią. Żaden z mołdawskich dziennikarzy nie pojawił się na konferencji prasowej Jakub Jabłoński

Takiej sytuacji jeszcze nie było. Dziennikarze nie pojawili się na konferencji! PAP/Leszek Szymański

Reprezentacja. W niedzielę Biało-Czerwoni podejmą u siebie reprezentację Mołdawii w kolejnej serii gier zmagań eliminacyjnych do niemieckich mistrzostw Europy. Na konferencji prasowej poprzedzającej to wydarzenie trener naszych rywali Siergiej Kleszczenko oraz napastnik Virgiliu Postolachi musieli odpowiadać na pytania.... polskich dziennikarzy. Wszystko przez to, że żaden z mołdawskich dziennikarzy nie stawił się na konferencji - informuje portal Sport.pl.