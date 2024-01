Kylian Mbappe piłkarzem Realu Madryt? Media: Osiągnął porozumienie, odejdzie z PSG w lipcu

Kylian Mbappe: z PSG do Realu Madryt

Męcząca kibiców historia z Mbappe w roli głównej wydaje się, że zmierza ku finałowi. Według francuskich źródeł najlepszy piłkarz PSG w pierwszych dniach stycznia przystał na propozycję Realu.

Do przenosin dojdzie 1 lipca, gdy będzie już wolnym zawodnikiem. Dziennikarze Foot Mercato są o tym wręcz przekonani, w przeciwieństwie do gazety "The Times", która dopiero co donosiła, że napastnik odrzucił ofertę z Madrytu.

Póki co nie są znane żadne szczegóły kontraktu. Nie wiadomo, ile Mbappe miałby zarabiać w Realu, ani na jak długo związać się z tym klubem. Foot Mercato twierdzi jedynie, że porozumienie w sprawie podpisania umowy zostało zawarte.