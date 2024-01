Lech Poznań. "Kolejorz" przegrał pierwszy sparing w Turcji. Mecz w trudnych warunkach atmosferycznych przedwcześnie zakończył Artur Sobiech

Lech Poznań. "Kolejorz" przegrał pierwszy sparing na zgrupowaniu w Turcji

Lech rozpoczął sparing w podstawowym składzie w jakim zazwyczaj występował w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Jednak lepiej rywalizacje rozpoczęli przeciwnicy. Pierwsza bramka dla Austriaków padła w 17. minucie. Po prostopadłym podaniu do piłki dopadł 21-letni Moses Usor i z łatwością pokonał Bartosza Mrozka. Nigeryjczyk wyprzedził Joela Pereirę, który był wyraźnie wolniejszy od rywala.

Lech Poznań. Sparing na wodzie zakończony wcześniej niż planowano

Trzecia bramka dla Austriaków padła z powodu fatalnych warunków atmosferycznych. Piłka trafiła do Filipa Bednarka (który w przerwie zmienił Bartosza Mrozka), chciał zagrać do partnera, ale piłka stanęła w kałuży. Dopadł do niej Lenny Pintor i ustalił wynik na 3:0.