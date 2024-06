Lechia Gdańsk zakpiła z Arki Gdynia po przegranych przez nią barażach. Wystarczyło przekreślenie Jacek Czaplewski

Arka zostaje w 1 lidze. Smutek piłkarzy po meczu z Motorem Jakub Steinborn Zobacz galerię (5 zdjęć)

Arka Gdynia na własne życzenie będzie dalej babrać się w 1 lidze. Przegrała czwarty raz z rzędu walkę o Ekstraklasę - tym razem we frajerskim stylu. Nie wywalczyła bezpośredniego awansu, a w barażach przegrała finał z Motorem Lublin, choć do 86 minuty prowadziła z nim 1:0. Takiej okazji do szydery nie przepuściła Lechia Gdańsk. Oto co opublikowała w mediach społecznościowych.