Liga Europy. Kilku Polaków walczy o cennych puchar. W fazie play-off zagra Zalewski, Frankowski i Łakomy [ZAPOWIEDŹ]

Faza play-off Ligi Europy

W tej fazie rywalizować będzie 16 klubów - osiem z drugich lokat w poszczególnych grupach LE oraz osiem, które zajęły trzecie pozycje w grupach Ligi Mistrzów i "spadły" do mniej prestiżowych rozgrywek.

23-letni Łakomy trafił do mistrza Szwajcarii latem ubiegłego roku. Do tej pory zaliczył po jednym występie w kwalifikacjach i fazie grupowej LM oraz 14 spotkań w tamtejszej ekstraklasie. Wszystkie cztery mecze po zimowej przerwie rozpoczął w podstawowym składzie. W innych parach także nie brakuje polskich akcentów. RC Lens, którego barwy reprezentuje Przemysław Frankowski, zmierzy się z niemieckim SC Freiburg, a AS Roma Nikoli Zalewskiego z Feyenoord Rotterdam.

Z kolei Karabach Agdam, którego Raków wyeliminował z Champions League, o dalszy udział w LE powalczy z Bragą. Azerbejdżan dzieli od Portugalii ponad sześć tysięcy kilometrów. Drużyny z pierwszych miejsc w grupach LE awansowały bezpośrednio do 1/8 finału tych rozgrywek. Są nimi: West Ham United Łukasza Fabiańskiego, Brighton Jakuba Modera, Rangers FC, Atalanta Bergamo, która także rywalizowała z Rakowem, Liverpool FC, Villarreal, Slavia Praga i Bayer Leverkusen. Finał tej edycji LE zaplanowano na 22 maja 2024 w Dublinie. (PAP)