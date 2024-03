Liga Europy. Liverpool zgłosił dwóch polskich piłkarzy do rozgrywek. Juergen Klopp da zagrać jednemu w meczu ze Spartą Praga?

Liga Europy. Mateusz Musiałowski w kadrze Liverpoolu

Liverpool zgłosił kilka nowych twarzy do swojej kadry meczowej na zbliżający się dwumecz Ligi Europy z czeską Spartą Praga w 1/8 finału. Klub z Anfield Road zdecydował się zaufać i dać pierwszą poważną szansę Mateuszowi Musiałowskiemu , czyli młodemu skrzydłowemu z Polski, który w angielskim klubie jest od 1 sierpnia 2020 roku. Od tego czasu zbiera szlify w juniorskich drużynach "The Reds". Do tej pory występował w drużyna U18 oraz U23.

Były gracz SMS-u Łódź w bieżącej kampanii rozegrał osiem spotkań na poziomie Premier League 2 oraz cztery w rozgrywkach EFL Trophy. Do tego dołożył sześć bramek i zanotował dwie asysty. Mimo że obecnie skrzydłowy stoi przed szansą debiutu w seniorach to jego przyszłość nie jest pewna w ekipie "The Reds". Wcześniej mówiło się w jego kontekście nawet o transferze do PKO Ekstraklasy.