Liga Mistrzów bez Rakowa Częstochowa. MEMY po remisie z FC Kopenhagą. Kovacević jak Tobiasz? [GALERIA]

Raz, dwa, trzy, siedem! Siedem lat czekamy na Ligę Mistrzów w Polsce, to i poczekamy sobie jeszcze co najmniej rok. Raków Częstochowa nie przyniósł wstydu, za to miał ogromnego pecha w decydującym dwumeczu z FC Kopenhagą. W Sosnowcu przegrał przez samobója, w Danii właściwie też sam trafił do własnej siatki, skoro tak fatalnie zainterweniował Vladan Kovacević, porównywany przez internautów z Kacprem Tobiaszem. Zobaczcie najlepsze MEMY po zamknięciu bram do piłkarskiego raju!

