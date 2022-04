Manchester City - Atletico Madryt na żywo w TV i stream online. Gdzie oglądać w telewizji? [5.04.2022]

Manchester City - Atletico NA ŻYWO w TV i ONLINE. TRANSMISJA STREAM LIVE

Manchester City awans do najlepszej ósemki zagwarantował sobie już w pierwszym spotkaniu 1/8 finału. W Lizbonie na Estadio Jose Alvalade rozniósł Sporting 5:0. W rewanżu padł bezbramkowy remis. Z kolei Atletico najpierw zremisowało u siebie z Manchesterem United 1:1, by na Old Trafford pokonać "Czerwone Diabły" 1:0.

Na rewanż za porażkę z 2016 roku liczy Josep Guardiola. Wtedy jako trener Bayernu przegrał w półfinale z Atletico Madryt Diego Simeone. Argentyńczyk wciąż pracuje z tą drużyną, natomiast Guardiola prowadzi Manchester City.

Manchester City - Atletico Madryt transmisja tv, stream live

Mecz Manchester City - Atletico Madryt na żywo pokaże Polsat Sport Premium 1. Początek transmisji od godziny 20:50.

Gdzie oglądać mecz Manchester City - Atletico Madryt na żywo w internecie? Stream online będzie dostępny na stronie i w aplikacji Polsat Box Go (dostęp płatny).