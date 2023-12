Marcin Bułka w jedenastce jesieni francuskiej Ligue 1, tak jak Kylian Mbappe. Dominacja piłkarzy PSG. Aż sześciu w składzie

Ligue 1: Marcin Bułka najlepszym bramkarzem jesieni

Bułka zrobił prawdziwą furorę. Nie opuścił żadnego meczu. W aż jedenastu (!) spośród wszystkich siedemnastu zachował czyste konto. Tylko dziewięć razy sięgał po piłkę do siatki. Z AS Monaco, w wygranym 1:0 spotkaniu na wyjeździe, obronił dwie jedenastki.

Polak jak najbardziej zasłużenie znalazł się w jedenastce rundy. To jego takie pierwsze wyróżnienie w karierze. Z Niceą na półmetku rozgrywek plasuje się na drugim miejscu z ledwie pięcioma punktami straty do PSG, które udało się pokonać we wrześniu 3:2.

W tym meczu Bułka zapoczątkował zresztą serię 793 minut bez straconej bramki. Nie dał się pokonać w aż dziewięciu meczach z rzędu. Seria skończyła się dopiero w grudniu, z FC Nantes (porażka 0:1).