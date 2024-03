Mecz Walia - Polska online. Decydujące spotkanie o awansie na Euro 2024. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Walijczycy mają respekt do rywala, jednak są pewni siebie. Sprzymierzeńcem będą żywiołowe trybuny w Cardiff, które spróbują zgotować Polakom "piekło". Ostatnie efektowne pokonanie Finlandii w półfinale baraży było pokazem siły, jaka drzemie w drużynie. Po raz kolejny Walia udowodniła, że jej siłą są stałe fragmenty gry, bo są w tym niemal perfekcyjni.

- Wiemy doskonale, że Polska ma mnóstwo jakości, ma też nowego menedżera. Na pewno rywale przyjechali do Cardiff po awans. Ale skupiamy się głównie na sobie. Powtórzę to, co mówiłem przed meczem z Finlandią, że jeśli zagramy na miarę swoich możliwości, umiejętności, skutecznie, z odpowiednią intensywnością, to o wynik możemy być spokojni - oznajmił trener Walijczyków, Robert Page.