Media: Mariusz Misiura nowym trenerem Wisły Płock. Miał iść do Warty Poznań, ale spadła z Ekstraklasy Jacek Czaplewski

Mariusz Misiura pożegnał się ze Zniczem Pruszków Znicz Pruszków

Mariusz Misiura był już wstępnie dogadany z Wartą Poznań, by przejąć drużynę po Dawidzie Szulczku. Niespodziewany spadek do 1 ligi sprawił jednak, że umowa nie wyszła w życie. Co teraz? Okazuje się, że były autor sukcesów Znicza Pruszków znalazł nowe wyzwanie. Poprowadzi pierwszoligową Wisłę Płock - donosi dziennikarz Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty.