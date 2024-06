Michał Skóraś na Euro 2024 kosztem Matty'ego Casha? "Mam z nim dobre relacje"

Michał Skóraś o grze dla Club Brugge, lidze belgijskiej i mistrzostwie

Skóraś rok temu zamienił Lecha Poznań na Club Brugge. Zaczynał jako rezerwowy. Dopiero w rundzie rewanżowej zaczął regularnie grać, a co za tym idzie strzelać i asystować. - Początek w Belgii był ciężki - musiałem się zaadaptować. Piłkarze rozmawiają tam po niderlandzku, francusku, ja po angielsku. Musiałem też zrozumieć styl gry, który preferował ówczesny trener. To że nie grałem na początku nie było spowodowane moją formą. Trenowałem ciężko, w niektórych momentach dobrze wyglądałem, ale trener miał wtedy inną koncepcję na mecze. W drugiej fazie sezonu pokazałem, że jestem gotowy. Kiedy dostałem szansę, wykorzystałem ją - zaznaczył.

Jesienią Skóraś ani razu nie został powołany do kadry. W marcu zabrakło go także w barażach o Euro. Ma jednak duże szanse, by pojechać na turniej tak jak niespełna dwa lata temu do Kataru na mistrzostwa Europy. - Gdy zacząłem więcej grać, strzelać gole i moje statystyki się polepszyły to z tyłu głowy pojawiła się myśl, że mogę liczyć na powołanie na Euro. To było przed play-offami w lidze belgijskiej, gdy pozostało nam do końca sezonu około dziesięć spotkań. Skupiłem się wtedy na tym, by zostać w jedenastce, łapać minuty i pokazywać selekcjonerowi - stwierdził na konferencji.