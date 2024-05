Młodzieżowcy w PKO Ekstraklasie. Co dalej z regulacjami? Bogusław Kaczmarek: Sztucznymi przepisami nie zapewni się rozwoju

- To są oczywiście rodzynki i jestem przekonany, że oni i tak graliby bez Pro Junior System. To jest sztuczny przepis, który nie zapewni rozwoju młodych piłkarzy. Zresztą zobaczmy na klasyfikację PJS – prowadzi ŁKS, który spadł z ekstraklasy, a trzeci jest również zdegradowany Ruch. W czołówce są też "witające się" z 1. ligą Puszcza Niepołomice i Korona Kielce. No to mamy odpowiedź, jak ten przepis ma się do rozwoju polskiej piłki – zaznaczył.